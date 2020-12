Garagebox explodeert door onbekende reden in Groenstraat in Tilburg

komt allen tezamen Vrijwilli­gers bezoeken 230 senioren in Tilburgse wijk De Blaak: ‘We mogen elkaar niet uit het oog verliezen’

22 december Met een mooi of dankbaar gebaar zorgen we met z’n allen voor wat licht in de donkere dagen voor Kerst. Zoals Nelly van der Bijl. Ze bezoekt met een aantal vrijwilligers ouderen in de Tilburgse wijk De Blaak om ze iets lekkers te overhandigen.