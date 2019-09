Garagehouder in Tilburg voor tweede maal dupe van overvallers

UPDATE 2 EN VIDEO De gemeente Goirle grijpt in: onstabiele muren van Van Besouw zijn om

12:49 GOIRLE - In alle vroegte zijn vanochtend de muren die ‘op scherp stonden’, zoals het gemeente het omschreef, op het Van Besouwterrein in Goirle gesloopt. Dat had de gemeente gisteren al in een brief aangekondigd. De sloper heeft in het proces ‘enkele steken laten vallen’, erkent projectontwikkelaar NBU.