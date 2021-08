Gas, water en stroom zitten op een kluitje op ‘energielandschap’ Spinder, het past maar nét

‘Zieke’ skatebaan Hall of Fame foetsie, op naar een nieuwe

11 augustus TILBURG - Van de drup in de regen, het dak van de Tilburgse Hall of Fame lekte al jaren, nu is er nog héél weinig van over. Niet dat de Hall of Famers er een minuut om zullen treuren: hun vaste stek in de Spoorzone - waar ze jaren op hoopten - wordt van top tot teen opgekalefaterd.