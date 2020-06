Gastblog: ‘Het monster dat racisme heet, moet vermorzeld worden. Door liefde’

Mijn vrienden en ik werden ons er steeds meer van bewust dat we een goede eerste indruk moesten maken op de potige portiers. Ik moest vooral glimlachen en een open blik houden. Dan zou het wel goed komen. En het kwam goed deze keer. Nu mochten we wél naar binnen. Het was altijd weer een gok.



Eenmaal binnen stonden we in de buurt van de bar. In die tijd mocht je nog roken in de tent. In de geur van verschraald bier, oude peuken en zweet draaide ik langzaam een shagje. Een langslopende beveiliger zag dat aan voor wiet, riep twee collega’s op en sommeerde mij en mijn maten mee te komen. We werden met de armen op onze rug in een hokje geduwd.



,,Ik wist wel dat we problemen zouden krijgen met jullie soort”, beet er een ons toe. Nog voordat ik kon uitleggen wat er was gebeurd, dwongen ze ons om onze kleren uit te trekken. Daar stonden we, in onze onderbroek, rillend van de kou en tranen die in onze ogen brandden, terwijl de spierbundels naar ons schreeuwden waar we de drugs hadden verstopt. Ze vonden niets. We werden uitgelachen en naar buiten getrapt. Met onze ziel onder de arm en de bonkende bass achter ons.