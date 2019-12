Gastblog: ‘Nieuwlandstraat autoluw? Het echte probleem is het eenrichtingsverkeer op de cityring’

Ook valt me op dat het sluipverkeer volgens gemeentelijk onderzoek slechts 30 procent bedraagt. Ruim tweederde van het verkeer door het dwaalgebied is dus functioneel verkeer. Het invoeren van selectieve afsluiting van de Nieuwlandstraat zal dus slechts een vrij beperkt effect hebben op de verblijfsklimaat in het dwaalgebied, omdat 70 procent van het verkeer blijft bestaan.



Dit percentage van 70 procent zal nog hoger uitvallen omdat tussen 6 en 11 uur ongetwijfeld meer laden en lossen plaats zal gaan vinden. Kortom, dit lijkt op symboolpolitiek.



Een veel groter probleem in de Nieuwlandstraat, waar ik dagelijks doorheen fiets, is het grote aantal auto’s dat op de stoep geparkeerd staat. Als je hier actie op onderneemt - met bijvoorbeeld een stopverbod tussen 11 en 18 uur - én hierop strikter handhaaft, pak je het probleem veel effectiever aan.



Ik stel voor dat de gemeente over het autoluw maken nog eens goed nadenkt en met een structurele oplossing komt. Denk aan het hierboven voorgestelde stoepverbod, maar uiteindelijk moet de cityring weer naar tweerichtingsverkeer (als de tijd rijp is om dit zonder politiek gezichtsverlies te kunnen opperen).