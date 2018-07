Gastheer Uno Animo diep teleurgesteld na afgelaste wedstrijd Willem II: 'Wij lopen duizenden euro's mis'

LOON OP ZAND - Het moest een gezellig voetbalfeest worden aanstaande zaterdag bij Uno Animo in Loon op Zand. Daar zou Willem II het in een oefenwedstrijd opnemen tegen het Belgische AA Gent. Maar de gemeente Loon op Zand besloot een streep door het affiche te zetten. Uno Animo is diep teleurgesteld. 'Het is niet uit te leggen', aldus voorzitter Joost van Loon.

Vier weken lang waren de vrijwilligers van de Loonse voetbalclub in de weer om het hoofdveld op tijd in orde te krijgen voor de wedstrijd van zaterdag. De grasmat ligt er dan ook bij als een biljartlaken. Woensdag kreeg voorzitter Van Loon echter te horen dat de wedstrijd niet door mocht gaan. Volgens de gemeente had de club namelijk een evenementenvergunning moeten aanvragen voor de oefenwedstrijd.

Kleine club

Van Loon: ,,Ik heb twee dagen met ambtenaren om tafel gezeten om een oplossing te bedenken, maar het bleek niet mogelijk om in drie werkdagen alsnog een vergunning te regelen. Zelfs een compromis om de wedstrijd dan maar achter gesloten deuren te spelen werd afgewezen." De voorzitter begrijpt niets van de bureaucratische houding van de gemeente. ,,Wij zijn een kleine club en hierdoor lopen we 6.000 euro aan horeca-inkomsten mis. Puur volgens de letter van de wet waren wij misschien in gebreke, maar de gemeente heeft geen enkele moeite gedaan om met ons mee te denken. Dat stoort mij enorm. Ik stop elke week 25 uur in deze club, maar op deze manier hoeft het voor mij niet meer."

Wijze les

Volgens een woordvoerster van de gemeente Loon op Zand is na overleg met de politie uit veiligheidsoverwegingen besloten om de wedstrijd niet door te laten gaan. Omdat de vergunning pas drie dagen van tevoren werd aangevraagd was er volgens de gemeente geen tijd meer om een 'veiligheidsanalyse' te maken. Willem II en AA Gent oefenden de afgelopen jaren al vaker tegen elkaar, onder meer bij SC 't Zand. Die wedstrijden verliepen zonder enige wanklank. Van een rivaliteit tussen supporters van de twee clubs is geen sprake. Zaterdag zou echter meespelen dat er gelijktijdig een groot muziekfestival plaatsvindt in Hilvarenbeek. Daarvoor moet voldoende politie stand-by staan.