Gastrobar Rix voor het eerst open: ‘Het voelt toch wel bijzonder, écht iets van mijzelf’

De lunchkaart is veelomvattend. Zijn favoriete tosti staat erop: boterhammen met ham en kaas, daarbovenop bechamelsaus. Gegratineerd in de oven en om het af te maken met een spiegelei en Brander mayonaise. Iets verderop staat een Philly cheesesteak sandwich. Iets minder ‘uitputtend’: de salade met gerookte vis of de tuna dashi bouillon.



Voor vegans is er onder meer een pulled oats sandwich, met zacht gegaarde uit elkaar getrokken havermout, spelt en wortelspread. ,,De havermout krijgt zo een vlezig effect, maar bootst de smaak van vlees niet na. Een gerecht dat op zichzelf kan staan.”



Of er niet heel veel lunchgerechten op de kaart staan? Hij lacht. ,,Het was vooral moeilijk om er niet te veel op te zetten. Ik heb 150 tot 200 gerechten die ik tof en lekker vind, dat moet je dan terugbrengen tot 35 dingen. Daarom gaan we over een paar weken alweer met gerechten wisselen.”