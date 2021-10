Gaten kent het centrum van Oisterwijk ook na corona amper: 3 à 4 procent staat leeg

Novalis.O trekt in ‘probleem­pand’ aan het Lindeplein: horeca lukte 13 jaar lang niet in Oisterwijk

24 juni OISTERWIJK - Een horecabestemming zat er 13 jaar lang niet in voor Lindeplein 7-9 in Oisterwijk. ,,Dus trek ik maar in", laat Anton van Oirschot van meubelzaak Novalis.O weten. ,,Ik krijg er zo 750 vierkante meter showroom bij.”