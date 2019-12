Gedroogde henneptoppen gevonden in woning in Gilze en Rijen

VIDEO Varkens houden huis op de faunapassa­ge: ‘Een lekker rommeltje hier, een mooie start'

13:37 GOIRLE - Hazen, padden, vossen, reeën en wilde zwijnen. Zo'n tien zoogdiersoorten weten faunapassage Over Heide in Goirle al te vinden. ,,Hier is veel gewerkt, veel gerommeld. Het is hartstikke mooi dat er al zoveel overheen wandelt. Dat kan alleen maar meer worden."