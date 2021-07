Gedupeerde toeslagen kinderopvang kan kwijtschelding schulden krijgen bij ABG-gemeente

Na 36 jaar weg uit opgeknapte schoolmees­ters­wo­ning De Moer: ‘Dit is ons levenswerk’

8 juli DE MOER - De school blijft, de bewoners vertrekken. Het voelt dubbel voor Jan en Bea Brabers, die na 36 jaar afstand doen van hun schoolmeesterswoning in De Moer. ,,We hopen dat hier mensen komen wonen met respect en eerbied voor het huis, want dat verdient het.”