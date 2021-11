Geen 11 maar 33 bomen om: nieuw rooiplan moet discussie beslechten over de Gildelaan in Hilvarenbeek

HILVARENBEEK - In totaal wil de gemeente Hilvarenbeek 33 bomen rooien aan de Gildelaan. Op de meeste plekken komt een andere boom, de plekken van in totaal 11 eiken blijven leeg. Met dit nieuwe plan moet een vier jaar lopende discussie worden beslecht.

Of het er dan toch eindelijk van komt, dat blijft de vraag. Wat wethouder Ted van de Loo betreft ‘moeten we nu een besluit gaan nemen’. ,,We hebben ideeën met elkaar gedeeld en in de straat bestaat wel verschil van mening. De ene wil dat geen enkele boom omgaat, een ander wil ze allemaal kappen.”

Bomen aan de Gildelaan zorgen voor overlast, vinden bewoners. De gemeente komt met het derde plan. Met dat laatste uitgangspunt is de gemeente vier jaar geleden gestart: 100 van de 106 bomen aan de Gildelaan zouden worden gekapt. Het gaat om eiken die daar bij de start van de wijk zijn geplant nu veertig jaar geleden. Inmiddels is duidelijk dat ze op verschillende plekken te weinig ruimte hebben om zich te ontwikkelen. Door worteldruk zijn stoepen, parkeerplekken, maar ook rioolleidingen omhoog gedrukt. ,,Het gaat ook om het verbeteren van de veiligheid", vindt Van de Loo.

Tegen de kap van alle bomen kwam weerstand uit de wijk, maar ook vanuit de politiek. In 2019 werd daarom een nieuw plan gepresenteerd waarbij 11 bomen gerooid zouden worden en een groot aantal moest worden gesnoeid. Dat loste dan weer niet de overlast op die de bomen veroorzaken, was de mededeling vanuit de wijk. En dus is er nu, wel pas twee jaar later, het voorstel om 33 bomen te rooien.

Waarbij vanuit de straat weer vragen naar voren komen of dat alles oplost. In een nieuwe enquette, uitgezet door twee bewoners in de straat, zijn twee conclusies overheersend. Van de vijftig mensen die de vragenlijst hebben ingevuld vinden 24 bewoners dat er te weinig bomen worden gekapt, om diverse redenen. Nog eens 24 respondenten zijn het niet eens met het herplanting van de Himalayaberk. Dan gaat het om allergie en de overlast van de vliesjes van de berk.

,,Wij willen heel graag in gesprek met de gemeente", aldus Pim Zebregs, een van de initiatiefnemers van de nieuwe enquette. ,,Om samen tot de beste oplossing te komen. Voor ons kwam dit nieuwe plan onverwacht. Ons uitgangspunt is: de meerderheid mag het zeggen en we willen positief meedenken. Het zou goed zijn om een strategie te bedenken. Als je ervan uitgaat dat alle bomen na veertig jaar vervangen moeten worden, dan zou je dat gefaseerd kunnen doen. Maar het belangrijkste is dat er nu duidelijkheid komt voor de bewoners.”

Inmiddels hebben wethouder en de afvaardiging van de Gildelaan met elkaar gesproken. Alle reacties worden nog verwerkt en dan moet in de loop van de komende weken een definitief plan worden gepresenteerd. Het streven is om in maart volgend jaar te starten met straatwerk. Dan moeten de bomen dus gekapt zijn.

Bomen aan de Gildelaan zorgen voor overlast, vinden bewoners. De gemeente komt met het derde plan.