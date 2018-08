Geen aanwijzingen voor misdrijf na vondst dode mannen in Tilburgse groepswoning

Eerder al werd bekend dat de twee mannen bekend waren met drugsgebruik. Er wordt daarom rekening mee gehouden dat drugs een rol hebben gespeeld in het overlijden van de mannen. In samenwerking met het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) doet de politie momenteel verder onderzoek naar de doodsoorzaak. In afwachting van het bloedonderzoek worden de stoffelijke overschotten van de 33 en 43 jarige mannen nog niet vrijgegeven aan de nabestaanden.

De mannen werden zaterdagochtend aangetroffen in een pand van de stichting IXzelF aan de Reinevaarstraat. In de groepswoning verblijven mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. Het was ook een begeleider die de eerste man dood aantrof. Nadat de politie was gearriveerd werd in een andere kamer het tweede slachtoffer aangetroffen. Uit metingen van de brandweer bleek toen al dat er geen sprake was van giftige dampen in de woning.