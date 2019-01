'Geen afwijkende metingen’, onderzoek naar prikkelende ogen bij Kruidvat in Tilburg afgerond

Afgelopen donderdag was de winkel voor het eerst een paar uur dicht . Klanten en personeel hadden geklaagd over prikkelende ogen en kortademigheid. Alle mensen moesten heb pand verlaten en de brandweer kwam verschillende metingen doen, daarnaast werd het pand geventileerd. De metingen leverden niks op, waarna klanten en personeel de winkel weer in mochten.

Vrijdag was het opnieuw raak. Wederom ondervonden mensen klachten. De brandweer heeft in de winkel en in het magazijn gemeten naar verhoogde concentraties zuurstof, koolmonoxide en koolzuurgas. Maar daar kwam niets uit. Ook in panden naast de winkel is gemeten, maar ook daar zonder resultaat. Omdat de klachten van het personeel niet zijn verholpen, is een zogenoemde e-nose opgehangen. Een digitale neus die 24 uur lang stoffen in de lucht meet en direct informatie doorstuurt naar de brandweer.