Geen alcoholverkoop en een avondklok: het is overleven voor de Tilburgse nachtwinkel

1 april RIJEN - Met de overlast van vliegbasis Gilze-Rijen in 2020 is de grens bereikt dan wel overschreden van wat omwonenden kunnen hebben. Dat zeiden vertegenwoordigers van diverse omliggende gemeenten in de Milieucommissie COVM over de vliegbasis. Commandant Robert Adang liet weten dat Covid een rol speelde, maar dat overtuigde niet.