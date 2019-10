Geen baan voor ruim 25.000 arbeidszoekenden

Volledig scherm Werkzoekenden bij het Werkplein van het UWV. © ANP XTRA

De arbeidsmarkt in Noordoost-Brabant ontwikkelt zich gunstig, aldus uitkeringsinstantie UWV. Het aantal banen is in 2019 met 1,6 procent gegroeid naar in totaal ruim 317.000 banen. En de verwachting is dat er volgend jaar nog zo'n 3700 nieuwe banen bij gaan komen. Het UWV spreekt van een bescheiden groei. Landelijk groeit het aantal banen met 105.000 naar meer dan 8,6 miljoen. Het aantal vacatures daalde in deze regio daalde in 2019 met één procent naar 26.600 banen.

Kwalificaties

Daar staat tegenover dat er in deze regio nog steeds ruim 25.000 mensen zijn die wel willen werken, maar die er niet in slagen een baan te vinden. Volgens het UWV, dat vandaag in ‘Regio in Beeld Noordoost-Brabant’ de meest recente cijfers presenteert, sluiten de kwalificaties van werkzoekenden niet voldoende aan op de veranderde vraag in de markt. Vraag en aanbod matchen vaak niet een-op-een, concludeert het UWV.

Daarnaast kiezen (te) veel jongeren voor een studie in een vakgebied waar geen of te weinig banen beschikbaar zijn. En het blijft, aldus het UWV, voor lager opgeleiden, 50-plussers, mensen met een arbeidsbeperking en statushouders erg moeilijk een baan te vinden. Beatrijs Wijnberg, regiomanager UWV Noordoost-Brabant, ziet het voor UWV, gemeenten, onderwijs en ander partijen als een grote uitdaging om ook deze mensen aan het werk te helpen.

Aan de kant

Ondanks de 25000 mensen die aan de kant blijven staan, is er in Noordoost-Brabant in een toenemend aantal branches een nijpend tekort aan mensen. In deze regio geldt dat er in de techniek, zorg, ict (programmeurs) en in het onderwijs krapte is. Bijna een kwart van de ondernemers in deze regio zegt (productie)belemmeringen te ervaren in de dagelijkse bedrijfsvoering door de personeelstekorten.