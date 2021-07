Geen balkon en geen privacy: bewoners Kwendelhof hebben jaar lang bouwvakkers voor het raam

Binnen praten over de overlast is er niet bij: teveel bouwherrie bij de buren. Op het balkon dan? Nee, vanwege de renovatie mag José Dirks een jaar lang haar balkon niet op. Dus zit er weinig anders op dan op de galerij van haar woning in het Kwendelhof te gaan zitten. En daar wil ze best alles vertellen over de overlast die ze ervaart, want bang voor de woningcorporatie TBV Wonen is ze toch niet. ,,Ik sta waarschijnlijk toch al in het zwartboek bij de corporatie en het bouwbedrijf, omdat ik zoveel bij ze klaag.”