Geen bedrijventerrein Mierbeek-noord, maar wel oost? Een gruwel, vindt de buurt

Een groep zilverreigers leek wel te dansen in het veld laatst. Niet alleen buurtbewoners wandelen door het gebied tussen het Spruitenstroompje en beekje de Aalst. Heel veel wandelaars vinden het heerlijk om over de landerijen te trekken, weet Els Heemels. ,,Het is een prachtig gebied. De gemeente heeft het zelf in een structuurvisie als een open landschap betiteld. Dat het zo moet blijven.”

Volledig scherm Dit is de driehoek waar het bedrijventerrein moet komen. © Kim Spanjers Volledig scherm Nieuw bedrijventerrein bij Esbeek-Oost. © Antea Group Quote ,Het is hartstikke goeie landbouw­grond ook. Het ligt lager hè, dan hoef je het niet te beregenen Henk van Dommelen

Het is een echt hazengebied, weet Henk van Dommelen wiens familie een eeuw geleden ongeveer aan de Groenstraat neerstreek. Zelf is hij er nooit weggeweest, zijn buurman en broer Huub evenmin. ,,Het is hartstikke goeie landbouwgrond ook. Het ligt lager hè, dan hoef je het niet te beregenen.”

Nu kijken beide broers, maar ook Els Heemels en haar man, zo’n vier kilometer ver weg. ,,Nog niet zolang geleden is de provincie nog op bezoek geweest. Of ze een strook grond bij het Spruitenstroompje konden kopen om het beekdal daar te beschermen. En nu ineens is er een plan voor een bedrijventerrein. Ik snap daar niks van”, zegt Henk van Dommelen.

Volledig scherm Het uitzicht vanaf de woning van Huub van Dommelen. Hij hoopt niet dat dat wordt onderbroken door bedrijven. © Kim Spanjers

Onderzoek naar locaties

In opdracht van de gemeenteraad heeft het college een onderzoek gedaan naar plekken waar bedrijven kunnen bouwen. Hard nodig, zo roept belangenvereniging Ondernemend Hilvarenbeek al langer. In totaal kwamen uit het onderzoek 3 mogelijke locaties naar voren. De akkergrond aan de overkant van industriegebied Mierbeek heeft de voorkeur van het gemeentebestuur. Het gaat om in totaal drie hectare, maar mogelijk wordt dat in de toekomst uitgebreid.

En dat laatste, dat zal er uiteindelijk dan wel van komen, denkt Henk van Dommelen. ,,Ze gaan toch niet al die nutsvoorzieningen aanleggen voor drie hectare? Het tweede zoekgebied is al ingetekend en dan komen de bedrijven tot 100 meter achter onze woningen. We zijn het uitzicht met één bedrijf natuurlijk al kwijt, maar zo dichtbij?”

Volledig scherm Het protestbord word beschermd met een laagje vernis. © Kim Spanjers Broer Huub wil zijn boerderij opnieuw bouwen. ,,Het gaat hier om een beschermd gebied, schrijft de gemeente. Ik moet aan allerlei eisen voldoen want het moet een landelijke uitstraling hebben. En dan leggen ze daar pal achter een bedrijventerrein aan. Wat is daar landelijk aan dan?”

Belasting voor Esbeek

Els Heemels heeft het nu samen met Henk van Dommelen en Ranko Bakker op zich genomen om de bezwaren van alle bewoners in de Groenstraat voor het voetlicht te krijgen. Op zich wil natuurlijk niemand een bedrijventerrein in de buurt, maar het zal ergens moeten komen. Is natuurlijk waar, beaamt Els Heemels. ,,Maar leg dat dan in een stedelijk gebied. Belast daar niet zo'n klein dorp als Esbeek mee.”

Ze hebben alle politieke partijen al mee op wandeltocht door het gebied genomen. Donderdagavond maakt de buurt gebruik van het inspreekrecht bij de commissievergadering Ruimte. ,,De gemeenteraad was tegen het uitbreiden van Mierbeek in het noorden. Waarom zouden ze dan wel instemmen met Mierbeek-oost? Je wilt dit stuk natuur en dit prachtige uitzicht toch niet kwijt?”