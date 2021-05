Geen bewijs voor beroving op station: drie jonge Tilburgers vrijgesproken

Justitie eiste twee weken geleden nog tot acht maanden cel . Maar de rechtbank vindt het feit dat de jongeman die aangifte deed zegt dat hij zich bedreigd voelde, vierhonderd euro af gaf, vervolgens 112 belde en overstuur was toen de politie hem aantrof niet voldoende om de jongens te veroordelen. De Edenaar legde op de rechtbank een getuigenverklaring af die niet helemaal strookte met wat hij eerder had verteld.

Playstation

De Edenaar zei dat hij vierhonderd euro had gepind en naar het station was gegaan om een playstation en games van een vriend te kopen. Hij zegt dat de auto met de Brabanders bij hem stopte en de bestuurder zei dat hij geld moest afgeven. Hij had zich bedreigd gevoeld, met name omdat iemand die achterin zat zijn hand zo in zijn zak had gehouden dat hij dacht: voor hetzelfde geld heeft hij daar een wapen. Hij gooide het geld naar binnen, onthield het kenteken en belde de politie.