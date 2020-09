Geen carnaval in Berkel-Enschot tot 1 januari, ook geen bekendmaking Prins

Geen leuke start voor de nieuwe voorzitter van de SOK, Martijn Baarendse: ,,We hebben het besluit genomen na overleg met verschillende partners en naar aanleiding van de berichtgeving van de veiligheidsregio. Het was een moeilijk besluit, maar veiligheid gaat voor alles.”

Begin januari wordt het besluit heroverwogen en zal afhankelijk van de situatie bekeken worden of er toch nog mogelijkheden zijn carnavalsactiviteiten te organiseren. ,,We blijven met onze vrijwilligers zoeken naar creatieve ideeën om carnaval 2021 vorm te geven. Carnaval 2021 gaat door, maar de vraag is hoe” aldus Baarendse. ,,We kijken dan vooral naar de kernelementen die carnaval in Knollevretersgat zo kenmerken.”