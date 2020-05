Geen cel maar taakstraf voor dodelijk ongeluk met jongen (14) uit Tilburg, bestuurder reed door rood licht

Man (47) uit Tilburg opgepakt na vondst 8 miljoen illegale sigaretten

15:05 VENRAY - De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft maandag op een bedrijventerrein in Venray 8 miljoen illegale sigaretten onderschept en in beslag genomen. De sloffen sigaretten zaten in een container afkomstig uit Singapore en waren verpakt in kartonnen dozen zonder opschrift, meldt de FIOD woensdag. Een 47-jarige man uit Tilburg is aangehouden.