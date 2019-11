Geen cel, maar tbs met dwangverpleging geëist voor doodslag op moeder Kaatsheuvel

Bouwdroom voor het NOAD-ter­rein: ‘Een buurt voor mensen met gemeen­schaps­zin’

10:54 TILBURG - Ze tellen meer dan dertig jaar leeftijdsverschil, maar delen dezelfde droom. Mariett Keijzer (61) en Jacques Seuntjens (29) kijken op een vooravond in de herfst uit over het voormalige NOAD-terrein aan de Melis Stokestraat. En óf ze hier willen wonen. Want: ,,Toplocatie in het groen. Veel bomen, het kanaal vlakbij, redelijk dicht bij het centrum.”