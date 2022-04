Geen cel meer voor eigenaar Döner King na matpartij bij restaurant

Het slachtoffer was lastig, die nacht van 15 op 16 mei vorig jaar. Hij was een psychotische man, die er al voor had gezorgd dat zes mensen de politie hadden gebeld over hem. Om 1.00 uur had de vader van de eigenaar de zaak gesloten. Rond half twee kwam het slachtoffer de zaak binnen. ,,Jij bent de Döner King, ik ben de Toilet King’’, riep hij, waarna de oudste hem de zaak uit probeerde zetten. Ze belden de politie, maar het duurde lang en de psychotische man bleef maar lastig doen. De shoarmaboer belde daarom zijn zoon.