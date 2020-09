Geen coronakramp bij college Tilburg, ‘We willen de stad in beweging houden’

Willem II blij met verplaat­sing Europees duel

2 september Willem II is blij met de verplaatsing van de wedstrijd in de tweede kwalificatie van de Europa League tegen FC Progrès Niederkorn. Dat duel wordt op woensdag 16 september in plaats van donderdag 17 september gespeeld en valt nu tussen de competitiewedstrijden tegen Heerenveen (12 september) en Heracles in.