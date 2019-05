Geen devotie, wel scharren op Sint Job in Berkel-Enschot

Jeugd & Familie: zoektocht Jan van Besouw naar verjonging op het rode pluche valt in de smaak

13:40 GOIRLE - In de zoektocht naar verjonging in het theater pakte Cultureel Centrum Jan van Besouw uit met Jeugd & Familie. Niet eerder was er een aparte presentatie van het jeugdtheaterprogramma: De Jantjes van Besouw. Zo'n honderd bezoekers streken zaterdagmiddag neer op het rode pluche in Goirle.