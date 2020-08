Geen Duitse berg dit jaar, nah und? Beklim je toch gewoon de toren op de Tilburgse Heuvel!

Het is een flinke klim, 509 treden, maar het uitzicht is de inspanning waard. Op vakantie of op citytrip in Keulen beklimmen veel toeristen de Dom. Die kathedraal heeft twee torens van 157 meter hoog. Het uitzicht over de Duitse stad is verbluffend en bij goed weer is Bonn te zien. De Sint Vitus kathedraal in Praag is ook zo'n fraai gebedshuis waar toeristen in de rij staan om de toren van 96 meter hoogte te beklimmen. En na 551 traptreden is ook de koepel van de Sint-Pietersbasiliek in Rome te bereiken.