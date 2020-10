Geen enorme mosselpan, wél mosselen op het Piusplein Tilburg

,,Om het helemaal af te blazen is ook weer zoiets, we willen toch iets leuks kunnen regelen", vertelt eigenaar en kok Leander Willemstein van De Vos en de Craen. Samen met chef-kok Kaelany Scheffer is hij druk bezig om de gasten van de drie cafés van een huisgemaakt pannetje mosselen te voorzien. ,,Het is in deze tijden gewoon belangrijk om samen te werken. Je kan nu allemaal je eigen ding blijven doen, maar dan wint niemand."

Volledig scherm Zonder grootste mosselpan ter wereld toch mosselfeest op Piusplein. Voor eigenaar Leander Willemstein en chefkok Kaelany Scheffer van de Vos en de Craenwas is het aanpoten. © Jan van Eijndhoven

Eigenaar van het Bruin Kafee, Felix Frijters, is intiatiefnemer. ,,We wilden sowieso wat met zijn drieën organiseren rondom het mosselseizoen en de Sligro wilde wel met ons samenwerken." De horeca groothandel gebruikt de pan normaliter alleen voor de promotie van mosselen in de winkels, maar zou nu een uitzondering maken. ,,Het idee was om ook mosselen uit te delen aan het winkelend publiek, maar dan zouden we het risico lopen dat het veel te druk zou worden." Het had een fraai gezicht moeten zijn. De enorme pan van twee bij twee meter midden op het plein, met een kok op een trappetje om erbij te kunnen.

Leden van CV De Badpakken balen ervan dat de pan er niet staat, maar zitten toch op het terras van Bruin Kafee met een dampende pan mosselen voor hun neus. ,,We komen eigenlijk voor de pan, maar de mosselen zijn een leuke tweede plek", lacht Naomi van Spaendonk. Doris van Veen vult haar aan: ,,Eigenlijk komen we altijd wel naar de evenementen van deze cafés, vooral als er feestmuziek is!"