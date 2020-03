Geen etentje, wel telefoontje voor eenzame ouderen Tilburg

De organisatie bezorgt dik 200 ouderen in Tilburg met regelmaat een geheel verzorgd uitje, maar door corona ligt dat noodgedwongen stil. ,,We kennen onze vrijwilligers, die vieren in de regel carnaval", zegt Hélène Schneiders van Team Tilburg. ,,Er is bij hen veel onzekerheid: zijn ze gewoon verkouden, is het een griepje of misschien toch corona? We durven ze nu gewoon niet op pad te sturen.”

Ook de komende twee weken zijn er geen gezamenlijke activiteiten en dat hakt erin voor de doelgroep. ,,Sommige van onze ouderen zijn al redelijk geïsoleerd door hun gevoel van eenzaamheid, maar met het coronavirus nog veel meer. Daarom zijn we ze momenteel iedereen aan het bellen om te laten weten dat we aan ze denken en dat we hopen dat we de draad snel weer kunnen oppakken.”

Blij met luisterend oor