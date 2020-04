Geen evenement, dan ook geen tent. Drama voor tentenbouwers

ETZ-app over corona: snelle zelftest aan de hand van vragen en ‘dag­boek-func­tie’

10:44 TILBURG - De ETZ Behandelwijzer, een app van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, is aangevuld met informatie over het coronavirus. In dit zogenoemde ‘Corona Zorgpad’ staat onder meer een snelle zelftest met vragen, algemene informatie over het virus en informatie over hoe het ETZ omgaat met corona.