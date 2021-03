Geen extra vergoeding voor stadsdichter Tilburg, ‘Dit honorarium is eerlijk en redelijk’

UPDATE A.H.J. Dautzen­berg stopt voortijdig als stadsdich­ter Tilburg vanwege ‘schamele beloning’

17 maart TILBURG - A.H.J. Dautzenberg houdt het voor gezien als stadsdichter van Tilburg. Met de eindstreep in zicht staakt hij zijn werkzaamheden. Aanleiding is de ‘schamele beloning’ die niet alleen hij, maar ook zijn (nog onbekende) opvolger ervoor krijgt. Dat heeft hij in een open brief aan B en W van Tilburg laten weten. Die reageerden woensdagavond met een verklaring waarin ze stellen dat Dautzenberg niet het complete verhaal vertelt.