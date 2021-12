Geen fotorolletjes, maar celkweekmedia: Fujifilm groeit weer in Tilburg met nieuwe fabriek

Een kijkje nemen in de nieuwe fabriek waar celkweekmedia worden geproduceerd? Nee, dat is niet mogelijk. Alles in de ‘cleanrooms’ bij Fujifilm moet steriel blijven, van de potten tot de slangetjes. Er mag geen enkele vervuiling in het product komen, geen enkele bacterie. ,,Anders groeit de cellijn mogelijk niet of niet zoals verwacht”, legt de kersverse president van de productievestiging in Tilburg Albert van Maren uit.