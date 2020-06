Geen gala? Toch een fotoshoot in galakleding in Udenhout

UDENHOUT - De diploma-uitreiking op de middelbare scholen is galafeestentijd. Normaal een piektijd bij kledingverhuurbedrijf Klemo in Udenhout. Dit jaar niet. Om geslaagden toch iets te bieden, houdt het bedrijf fotoshoots.

In 'normale jaren' weten honderden eindexamenleerlingen de weg te vinden naar kledingverhuurbedrijf Klemo aan de rand van Udenhout. Ze komen van meer dan dertig scholen om galakleding te huren. Niet alleen uit Tilburg en omliggende plaatsen, maar ook van scholen die veel verder weg liggen. Van Breda en Raamsdonksveer tot Eindhoven en Schijndel.

22.000 sets kleding

Nu is het rustig in de zaak, waar ruim 22.000 uitdossingen hangen, voor de meest uiteenlopende feestelijke gelegenheden. ,,De galafeesten van de scholen zouden voor topdrukte moeten zorgen'', zegt bedrijfsleidster Saleska van Oosterhout van Klemo. ,,Voor carnaval krijgen we meestal de eerste reserveringen al binnen. Het loopt door tot eind juni, begin juli. Er zijn dan dagen dat we achttien klanten hebben. Die brengen dan hun familie mee. Vooral de meiden kijken hun hele schoolperiode uit naar dit moment. De jongens zijn meestal zo klaar. Een zwarte smoking is de voorgeschreven kleding. Die hebben we in alle maten. Het enige waar ze mee kunnen variëren is de kleur van hun vlinderstrik. Voor de meisjes hangen hier rekken vol. Galajurken in uiteenlopende kleuren en designs. Het leukste is het als ze spontaan reageren op ons enthousiasme. Dan willen ze alles zien en proberen.''

Quote De galafees­ten van de scholen zouden voor topdrukte moeten zorgen Saleska van Oosterhout, Klemo

Er is inderdaad een ruime keuze in galajurken. Maar dit jaar gaan die feesten niet door, vanwege de coronacrisis. Van Oosterhout heeft daarvoor een alternatief bedacht. ,,Een galashoot'', glimlacht ze. ,,Ze kunnen hier hun kleding uitkiezen. Achter het pand hebben we een plaatsje ingericht als filmset, met rode loper en tafeltjes met champagneglazen. We maken zelf de foto's. Zo hebben ze straks toch een mooie herinnering aan een belangrijk moment in hun leven. We hadden deze week drie meiden die tinten blauw wilden dragen. Ze hebben op die manier ook hun vriendschap vastgelegd. Zo'n speciaal moment kunnen we hen voor 17,50 euro bieden.''

Afgelasten

Van Oosterhout ziet dat ook andere festiviteiten niet doorgaan. ,,Voor de bierfeesten in oktober hebben we dirndlpakjes en lederhosen. Daar is nu helemaal geen vraag naar. Evenmin als pakken voor themafeesten van bedrijven en vriendengroepen.'' Ze wijst op de verschillende afdelingen. Middeleeuws, rock-'n-roll en fifties, de seventies met wijde pijpen en ruches, western en boerendracht. Er zijn zelfs complete dierenpakken.

,,Het is de afgelopen maanden erg stil geweest. In april was het dertig jaar geleden dat Klemo op een zolderkamer begon als onderdeel van Attractieverhuur Moonen, omdat er vraag was naar kleren. Dat hebben we niet kunnen vieren. Maar met die galashoots wordt het toch weer feestelijk.''