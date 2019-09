Geen geld en geen draagvlak voor herinrichting weg door Baarschot

De aanpak van de doorgaande weg in het dorp had eigenlijk eind augustus al moeten beginnen. De werkzaamheden zouden dan op tijd klaar zijn voor het begin van de grootschalige reconstructie van de N395 door de provincie. Dat was belangrijk omdat het verkeer tijdens die reconstructie deels via de Baarschotsestraat wordt omgeleid. Die doelstelling is nu niet meer haalbaar. Als de Baarschotsestraat nog wordt aangepakt, zal dat pas na 2021 gebeuren.



Voornaamste reden voor het uitstel is het standpunt van de gemeenteraad om vooralsnog geen besluiten te nemen die financiële consequenties hebben voor 2020 en daarna. In juni presenteerde het college namelijk een voorjaarsnota met een somber toekomstperspectief. De raad wil eerst van het college horen welke mogelijkheden het ziet voor bezuinigingen.