Geen gewonden bij ‘klein brandje’ in Tilburgs flatgebouw

Turkse club gelinkt aan nationalis­ti­sche Grijze Wolven actief in Tilburg: ‘Ja, we zijn trots op onze afkomst’

11:47 TILBURG - De Turkse Jongeren Vereniging opent vrijdag haar nieuwe pand in Tilburg-Noord. Wat doet deze club, die voortkomt uit de ultra-nationalistische Grijze Wolven, in de stad? ,,Ja, we zijn trots op onze afkomst. De grijze wolf is voor Turken, als de leeuw voor de Nederlanders.”