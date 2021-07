Geen groots zomercarnaval in Tilburg, wel kleinere groen-oranje feestjes in de kroegen

Het plan verplaatst zich naar binnen. De Reuver is zelf van de horecazaak Live aan de Korte Heuvel. ,,We gaan zeven dagen per week met testen voor toegang werken en zorgen voor een vol carnavalsweekend volgende week.” Ook bij De Baret en De Vos en de Craen zijn er in het weekend van 9, 10 en 11 juli allerei carnavalsactiviteiten. Mogelijk sluiten nog meer horecazaken zich aan.



Ook in de pijplijn, maar het is nog pril: de ‘Elfde van de elfde’ doortrekken. ,,De Elfde valt dit jaar op donderdag, Den Bosch gaat het carnaval dan heel het weekend doortrekken. Het is nog niet officieel, maar dat zouden we ook willen. De kans is dan wel vrij groot dat we weer alles mogen, dat we bij de pleinen buitenbars neerzetten en gas mogen geven.” Met de nadruk op kans: áls er geen vierde coronagolf volgt.