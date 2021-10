Geen hoofdprijs, wel een nieuw pand voor Tilburgse dansschool door De Dansmarathon

,,Het was geweldig, we hebben genoten en hadden het niet beter kunnen doen”, zegt Sylvia Coester (38), die samen met partner Steijn Kooij (25) meedeed aan SBS-show De Dansmarathon. Daarin hield het Tilburgse koppel het net als negentien andere stellen vijftig uur vol. ,,We hebben op 54 seconden na de volledige driehonderd minuten rusttijd verbruikt”, zegt Coester. ,,Voor twee powernaps en tijd die ik nodig had voor een fysiotherapeut. Mijn knieschijf is even uit de kom geweest. Als dat niet was gebeurd, hadden we op het einde nog harder los kunnen gaan.”