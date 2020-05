Geen intro, geen feesten, geen leden: Tilburgse studentenverenigingen zien toekomst somber in (al is er wel tijd voor de studie)

,,Ook voor ons zijn dit unieke en ingewikkelde tijden. Er zijn veel zaken met betrekking tot het ‘normale’ studentenleven die we moeten aanpassen of beperken. Normaliter starten de studentenfeesten in deze periode van het jaar en zou onze bar bruisen van gezelligheid. Echter: er heerst momenteel een zowat angstaanjagende vorm van rust.



We vermaken ons wel hoor, zo hebben wij een interne kratzitdag, een sterkborrel en een pubquiz georganiseerd. Velen van ons wisten in het begin van de huidige intelligente lockdown de draai niet te vinden. We zijn hier dus snel opzoek gegaan naar alternatieve tijdsbestedingen. Daardoor werken wij veel vanuit huis en hebben we opeens weer ruim voldoende de tijd om een poging te wagen voortgang te boeken met onze studies. Voor Pallieter dient de coronacrisis dus als een soort wake up call.



Iedereen zijn verantwoordelijkheid en discipline wordt tot het uiterste getest. Kamers worden opgeruimd en omgetoverd tot een zo prettig mogelijke studeeromgeving. Dat was immers voorheen de universiteitsbibliotheek en de slaapkamer was louter en alleen voor het slapen.



Gelukkig hebben we de dispuutshond Mara nog. Met haar maken we om de beurt een wandeling door de buurt om zo toch nog een frisse neus te halen en op zijn tijd wat sociale interactie op te zoeken. Uiteraard volgens de huidige wetgeving. Solitude is niet goed voor een studentenhuis waar dertien man opgesloten zit, maar we slepen elkaar er doorheen en samen komen we er sterker uit. ”