Geen jubileum: Kermiscafé na 24 jaar geweerd van Tilburgse kermis

Alice van Heuven van het Kermiscafé vind het maar vreemd dat haar café volgend jaar niet welkom is op de kermis. Op haar reactie en dankwoord aan de Tilburgse bezoekers in de Facebookgroep Heel Tilburg In Een Groep kwamen veel meelevende reacties. Michael Humble startte zelfs een petitie op, die inmiddels meer dan 400 keer is getekend.

‘Op je plaats gezet’

Volgens Van Heuven wordt ze ‘gestraft’ omdat ze afgelopen jaar niet inging op eisen van het Kermisteam. ,,Als je commentaar hebt of het niet met bepaalde zaken eens bent, word je op deze manier op je plaats gezet.” Waar dat dan over ging? ,,Eerst moest ik een doorgang opvullen met tafels en banken en drie dagen later moest ik dat weer weghalen. Dat heb ik niet gedaan.”

Kwaliteitsslag

De gemeente stelt dat het Kermiscafé is afgevallen omdat er een betere keuze te maken was. ,,Het is simpel. We zijn bezig met een kwaliteitsslag op de kermis en we toetsen gegadigden op onze beleidsuitgangspunten", geeft een woordvoerster aan. Van Heuven heeft een andere lezing. ,,Op onze plek komt de Tapasbar en die stond vorig jaar ook al op de kermis. Dat is geen vernieuwing. Het is gewoon een dekmantel om niet de waarheid te hoeven zeggen.”