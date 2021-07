Geen kunstgrasveld bij Jong Brabant in Berkel-Enschot, dus ook geen opblaashal

De opblaashal was gepland op het terrein van voetbalvereniging Jong Brabant in Berkel-Enschot. Daar zou een nieuw kunstgrasveld komen als compensatie voor de ruimte die de hal in zou nemen. ,,De gemeente heeft nu besloten dat er voorlopig geen kunstgrasveld komt. Dus dan kan de hal er ook niet komen”, stelt Jong Brabant voorzitter Bert van den Wijngaard.

Effecten van korrels

Een woordvoerder van de gemeente licht het besluit om geen kunstgrasveld te plaatsen toe: ,,Er liep destijds al een onderzoek naar de effecten van de korrels die op de kunstgrasvelden gebruikt worden. Aangezien er tot op heden nog geen goede alternatieven zijn gevonden voor de korrels, zullen we als gemeente geen nieuwe kunstgrasvelden aanleggen.”

Het besluit om een dergelijke hal in Berkel-Enschot te plaatsen, dateert al van eind 2018. In eerste instantie was de hal gepland op Sportpark Rauwbraken. Twee jaar geleden wijzigden de plannen en werd gekozen voor het terrein van Jong Brabant. Een keuze die die gemeente ongeveer 1 ton meer zou kosten dan begroot.

Quote Aangezien er tot op heden nog geen goede alternatie­ven zijn gevonden voor de korrels, zullen we als gemeente geen nieuwe kunstgras­vel­den aanleggen Woordvoerder gemeente

Zoeken naar mogelijkheden

Ook al loopt de aanleg van het veld vertraging op; de plannen worden vooralsnog niet gewijzigd, weet de woordvoerder. Voor de voetbalclub hoeft van uitstel ook nog geen afstel te komen: ,,Voor komend seizoen lukt het nog met het huidige aantal velden, maar gezien de groei die Berkel-Enschot doormaakt verwachten we de komende jaren een flinke toename van met name jeugdspelers”, legt Van den Wijngaard uit.

,,Dan is de komst van een kunstgrasveld dat breder inzetbaar is omdat we er ’s winters wel op kunnen spelen voor ons van belang. We blijven dan ook met de gemeente in gesprek om te zoeken naar mogelijkheden en oplossingen.”