Geen Marathon Rotterdam, wel getraind: dus loopt Tilburger Ton Rosenberg vandaag zijn eigen Torosma Solo Marathon

De 63-jarige Tilburger had vandaag eigenlijk aan de start van de Rotterdam Marathon gestaan, maar die is vanwege het coronavirus uitgesteld naar 25 oktober. Nog ruim 200 dagen wachten dus. ,,Ik had me goed voorbereid de afgelopen maanden, dus dacht ik: dan ga ik voor mezelf een rondje lopen." En zo ontstond de: Torosma Solo Marathon

Proviand

Vergezeld door zijn fietsende vrouw en een vriendin die hem onderweg van eten en drinken voorzien vertrok hij vanaf het Bastion Hotel aan de Kempenbaan richting Moergestel om langs Biest-Houthakker en door Goirle richting Tilburg te draaien, in een grote boog om de stad en door Tilburg-West en Noord weer terug naar de Kempenbaan. ,,Het zal niet op de meter kloppen, maar dit is ongeveer de afstand van een marathon: 42 kilometer en 195 meter.”

En de ervaren loper kan het weten, want Rotterdam zou zijn negende marathon worden. November in New-York zijn tiende. ,,Ik heb nog nooit in het buitenland een marathon gelopen. Het zou een mooie afsluiting zijn van mijn marathoncarrière, maar het is de vraag of New York doorgaat.”