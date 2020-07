Geen mondkapjesplicht in Tilburg, burgemeester Weterings wil eerst opties tegen het licht houden

Burgemeesters die zien dat het op sommige plekken te druk wordt, mogen experimenteren met een lokale mondkapjesplicht of met andere maatregelen die het gedrag van mensen beïnvloeden. Dat werd woensdagavond besloten in een overleg tussen het kabinet en de 25 veiligheidsregio’s.



,,Twee weken op rij zien we een toename van het aantal besmettingen en dat is geen gunstige ontwikkeling”, aldus Weterings. ,,Mondkapjes zouden een oplossing kunnen zijn, maar we willen eerst kijken welk experiment passend is.”



Met name onder jongeren neemt het aantal coronabesmettingen toe. ,,Dat is verontrustend. Je zou kunnen denken aan een experiment om het gedrag van die groep te beïnvloeden.”



Over hoe zo’n experiment er uitziet, kan Weterings nu nog niets zeggen. Wel dat er eerder regionaal, dan lokaal naar wordt gekeken: ,,De aanpak zal dan per regio verschillen. De situatie is in West-Brabant op het moment bijvoorbeeld anders dan in Oost-Brabant.”