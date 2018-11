Geen Nederlandse IJshockeybeker voor Red Eagles U16

,,Er was iets te veel zelfvertrouwen. Dan gaan we dingen alleen doen. Dat ging fout", vat Finn het duel samen.

De wedstrijd tussen de teams uit Brabant en Friesland ging lange tijd gelijk op. In de tiende minuut van de derde periode ging het snel: ,,Ik kreeg bij de zesde goal een Friese schaats tegen mijn kin", verklaart goalie Jaimy van Eggelen (15). Daarna was ik even van het padje. Voor ik het wist lag ook de zevende erin. Toen was het voorbij."

De Bossche doelvrouw verrichtte in de tweede periode knappe reddingen bij één tegen één-situaties. Ze hield Red Eagles op de been. ,,Acht Friese goals tegen. Dat kan beter", zegt ze. ,,Een aantal van die gasten heeft talent. Ze schoten hard."

Geheim

De Bossche ijshockeytalentjes werden vanaf de tribune aangemoedigd door hun fans. ,,Volgens mij ademen ze in Friesland gezonde lucht", zegt moeder Iris Jongmans over het fysieke verschil. ,,Ik was heel zenuwachtig", bekent moeder Wendy Hooijmans. We zijn allemaal ontzettend trots.” Iris: ,,Het geheim? De motivatie om altijd het beste te geven, ook bij proefwerkweken. Iedereen is er. We hebben verloren, maar willen toch een feestje vieren."