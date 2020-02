Geen Opstoet in Kruikenstad, maar veel feestjes langs de route gaan door

Veel creativi­teit bij optocht in het Haaikneu­ter­rijk, maar Max 100 steelt de show

22 februari ESBEEK - Met 23 lopers en groepen was de Esbeekse optocht iets minder lang dan andere jaren, maar aan creativiteit levert men er niet in. Met 'Max 100' sloeg de groep K&B twee vliegen in één klap. Max Verstappen mooi uitgebeeld én een nieuwe snelheidslimiet die aanstaande is.