Geen rijbewijs, drugs gebruikt en veel te hard gereden: twee mannen veroorzaken ravage in Tilburg

De busjes zijn van hetzelfde bedrijf en liepen bij de botsing veel materiële schade op. Even daarvoor reed de roekeloos rijdende bestuurder via het fietspad met hoge snelheid weg bij een controle door handhavers.

Positieve drugstest

De verdachte beschikte bovendien niet over een rijbewijs. De auto, een Renault met Belgisch kenteken, is in beslag genomen. De zogenaamde ‘spookauto’ had geen tenaamstelling, was niet verzekerd en niet traceerbaar. De man kreeg een proces-verbaal.