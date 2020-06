Geen ‘Ronde van Berkel’, maar evengoed drie rondjes

BERKEL-ENSCHOT - Al 67 jaar wordt op kermismaandag in Berkel-Enschot de dikkebandenrace Ronde van Berkel gereden. Maar nu evenementen niet toegestaan zijn, is met de kermis ook de Ronde geschrapt.

Maar daar had Kees van Kasteren, al 43 jaar deelnemer, toch moeite mee. ,,Een dergelijke dorpstraditie kun je toch niet zomaar voorbij laten gaan. Vandaar dat ik bedacht om toch iets te doen. Ik heb wat mensen gebeld en nu gaan we met een paar man toch drie rondjes over het parcours rijden."

Die paar man worden uiteindelijk ongeveer vijftien man en zowaar twee motorrijders die het pelotonnetje zullen begeleiden. Voor vertrek krijgen ze van Van Kasteren instructies: ,,Het is geen wedstrijd en hou je aan de onderlinge afstand. En let op, er is nu wel verkeer op het parcours!"

Publiek langs de kant

Maar niet alleen dat: er staat zowaar ook wat publiek langs de kant. Niet in het Brendersstraatje, waar de renners al 67 jaar langs de volle terrassen racen. De cafés zijn dicht en de terrassen leeg. Maar in de Molenstraat, waar de normaliter finish is, staat wel wat publiek. Dit jaar geen dikke witte streep op rode klinkers, maar het afgesleten exemplaar van vorig jaar.

Volledig scherm Met anderhalve meter tussenruimte reden maandagavond zo'n 20 renners de alternatieve Ronde van Berkel © Rudolf Robben

Thijs Blom staat erbij. Samen met anderen organiseert hij de Ronde van Berkel. ,,Het is echt jammer dat het dit jaar niet kan. Maar dan vind ik het prachtig dat er een paar enthousiastelingen de traditie in ere houden door een paar rondjes te rijden."

In het pelotonnetje rijdt ook Rien Bertens mee. Hij zou dit jaar zijn 45e Ronde van Berkel rijden. ,,Ik heb geen jaar overgeslagen. Eén keer was ik eigenlijk geblesseerd, maar ben ik toch gestart. Dus een jaar geen ronde rijden kan eigenlijk niet." En dus is hij van de partij op zijn speciale ‘Ronde van Berkel-fiets’. ,,Eén keer per jaar komt de fiets van de zolder. Mooi dat het dit jaar toch ook kan."

Biertje in de hand