Geen slecht-weer-scenario nodig op vrijmarkt in Berkel-Enschot

column Tilburg ook volgens de Lonely al lang niet meer een plek om links te laten liggen

13:00 Ik sprak er afgelopen week nog een. Een inwoner van Eindhoven. In zijn eentje. Op een terras. Het was de dag van Willem II-PSV. Hij had zichtbare tegenzin. Vorig jaar verloren ze hier met 5-0. Hij zag zwaar tegen de wedstrijd op. En niet alleen dat. Wat moest hij nou een hele middag in fokking Tilburg? Hij had nu al heimwee. 040 was in alles superieur aan 013. En mopperend nam hij een slok van zijn bier. La Trappe Tripel.