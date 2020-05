Geen snoep na een kaarsje bij de Hasseltse kapel? Dan maar langs de deur in mei

Landelijke Kunsten­bond is boos op Goirlese wethouder Johan Swaans

8:00 GOIRLE - De Kunstenbond is verbolgen over de bezuinigingen op cultuur in Goirle. Ook de wijze waarom wethouder Johan Swaans (VVD, financiën) de bezuinigingen als ‘win-winsituatie’ afschildert vindt de bond schokkend. Dat schrijft de Kunstenbond in een brief aan de gemeenteraad van Goirle.