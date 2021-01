Geen sprankje hoop op snelle heropening bij Tilburgse winkeliers: ‘Toch positief blijven’

”Anders kan ik net zo goed de ramen dichtplakken." Terwijl de Tilburgse binnenstad er levenloos bij ligt, is Guus Tuerlings toch de etalage van kookboekenwinkel 63° opnieuw aan het inrichten.



,,Je wil de klanten laten zien dat je nog actief bent." Zij het alleen nog maar online, want net als de meeste winkels in de stad is 63° gesloten. In een lockdown waar voorlopig nog geen eind aan lijkt te komen.



Want open gaan ze deze maand echt niet meer, is de teneur onder zowel de detaillisten als horecamensen in Tilburg. Nederland stevent af op een verlenging van de lockdown. Tuerlings: ,,Het is een schrale troost dat januari niet zoveel voorstelt, maar ja, we hebben de topmaand al gemist."