Geen steun voor Zwarte Piet-motie LST, Smolders noemt raad ‘slapjanussen’

De reactie van wethouder Marcelle Hendrickx (D66) was kort. ,,De bibliotheek is een zelfstandige organisatie en gaat zelf over het collectiebeleid. Wij hebben daar groot vertrouwen in.” Maar volgens Smolders zit het college wél met andere zelfstandige organisaties om tafel, zoals woningcorporaties: ,,Wij hebben een gigantische subsidierelatie met de bieb. LST vindt dat we daar wel invloed op moeten hebben.”



Hij weidde daarbij nogal uit en zei dat ‘de volkswijken’ heel anders over Zwarte Piet denken dan de raadsleden, maar die hadden bepaald geen trek in een nieuwe Pieten-discussie. Fractievoorzitter Maarten van Asten (VVD): ,,Deze hele maatschappelijke discussie is een gepasseerd station. Wij als raad gaan niet over de collectie van de bieb en willen daar ook niet over gaan.”