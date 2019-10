Geen strafbare feiten geconstateerd in loods in Dongen waar chemische lucht werd geroken

Zoekactie naar inzitten­den van op A58 achtergela­ten auto na schietinci­dent in Tilburg, snelweg korte tijd in beide richtingen dicht

23:31 TILBURG - In de omgeving van de A58 bij Tilburg is donderdagavond een grote zoekactie gaande naar de inzittenden van een witte auto. De snelweg werd rond 22.45 uur in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. Een kwartier later ging de weg weer open.