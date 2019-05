Geen terras, maar trafo voor je horeca-deur in Tilburg

Het was investeren met vooruitziende blik, even pionieren. In december al waagden Christel Sparla en partner de stap. Op de hoek naast Primark in Tilburg openden ze als franchisenemers hun Chocolate Company. Even nog in een bouwput, maar ze zagen het al helemaal zitten. Ideaal plekje voor warme chocola, koffie en ijs of de specialiteit: high chocolate.

,,Straks nog winkels tegenover Primark als het stadskantoor klaar is, plannen voor de inrichting van een leuk speelpleintje met water". Eén sta-in-deweg: de trafokast, pal voor de deur. ,,Maar de gemeente beloofde ons dat-ie weg zou zijn voordat we erin trokken.”

Geen harde garanties

Maar vijf maanden later staat het ding er nog steeds. Oorzaak: vertraging in de verbouwing van het stadskantoor. Het ding moet daarin, maar dat kan pas als kabels en aansluitingen zijn gelegd. ,,We hebben er destijds wel bij verteld dat we geen harde garanties konden geven”, zei wethouder Mario Jacobs (GroenLinks, Binnenstad) eerder al tegen CDA-raadslid Ton Gimbrère.

Christel Sparla is er inmiddels moedeloos van. ,,Ik heb de hoop voor deze zomer opgegeven.” ‘Zet er dan vast wat neer', adviseerde de gemeente haar deze week. ,,Maar een tafeltje tussen dat huisje en die lantarenpaal ziet er toch ook niet uit?” Een verwijzing naar haar zaak vanaf de Katterug of de Heuvelstraat is niet toegestaan. ,,Winkels worden niet vernoemd, maar Primark dan weer wel.” Om de pijn te verzachten heeft de gemeente - zonder overleg - vast wel wat klimstammetjes geplaatst. Glimlachje: ,,We hebben al twee keer een kind binnen gekregen met een bult op de kop.”

Gemeente kan niks beloven